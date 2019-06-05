Кристиан Нобоа: "Сборная России останется без футболистов, если не будет лимита на легионеров"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа заявил, что сборная России останется без футболистов, если в премьер-лиге не будет лимита на легионеров.

- На поле пять русских, а Мага (Оздоев - Прим. "СЭ") сильнее меня. Самое важное – команда, - приводит слова Нобоа "Спорт день за днем". - Если команда выигрывает, значит, состав правильный. Значит, я должен помочь в раздевалке и на тренировке. Если лимита не будет, где будет сборная России? Сборная останется без футболистов.

Напомним, в минувшем сезоне Нобоа провел 12 матчей за "Зенит", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. В составе сине-бело-голубых он стал чемпионом России-2018/19.

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