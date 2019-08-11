Кристиан Нобоа: "Над предложением "Сочи" думал всего пару дней"

Эквадорский полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа прокомментировал переход в южный клуб, а также сказал, с кем советовался перед переездом.

– Сейчас игрок из "Зенита" может попасть куда-то, кроме "Сочи"?

– Я не думал над этим вопросом. Когда мне сделали предложение, я поговорил с Джанаевым и он сказал ехать. Два-три дня и мы договорились.

– Нет разочарования от того, что в прошлом сезоне Семак строил игру через вас, а потом случилась травма, которая перечеркнула все?

– Было тяжело начинать после реабилитации. Но последнее время чувствую игру все лучше и лучше (Константин Колмаков, Ярослав Сусов)