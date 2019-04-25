Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа в интервью фигуристке Елизавете Туктамышевой рассказал о знании русского языка и о том, как помогает хавбеку Вильмару Барриосу общаться с командой.

– Я умею разговаривать, но неправильно. Но самое главное, что человека понимаешь, – сказал Нобоа. – Я в России уже одиннадцать лет. Всегда, когда встречаюсь с друзьями, говорю, что я черный русский.

Для Южной Америки человек, который разговаривает на русском – это очень редко. Когда я первый раз приехал в Казань, мне никто не мог помочь, даже когда я просто хотел попить воды. Не было ни одного человека, который разговаривает по-испански.

Все время нахожусь рядом с Барриосом, потому что я умею разговаривать по-русски, на испанском, Азмун то же самое. Мы хорошие друзья. И я без проблем могу помочь тренеру с переводом. Это удобно.