Кристиан Нобоа: "До сегодняшнего матча я провел с "Сочи" всего три тренировки"

Эквадорский полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа подвел итоги матча 5-го тура чемпионата России с ЦСКА​ (0:0), а также ответил на вопрос, почему так быстро удалось влиться в новый коллектив.

- Первый тайм был хороший, второй чуть хуже. Но в целом, мы выглядели лучше ЦСКА, -сказал Нобоа. – Будем прогрессировать, становиться лучше и лучше

- Сколько раз успели потренироваться с "Сочи"?

- Три-четыре дня.

- За счет чего удалось влиться в коллектив?

- Я знаю многих футболистов здесь. С некоторыми играли в "Ростове", "Рубине", других командах. Плюс общаюсь с тренером.

- Успели уже соскучиться по ребятам, которые были с вами в "Зените", а теперь играют в "Сочи"?

- Да. Но мы общались в соцсетях. (Константин Колмаков, Ярослав Сусов)