Кремль прокомментировал слова Федуна о катастрофической цене на нефть

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова совладельца ЛУКОЙЛа и владельца «Спартака» Леонида Федуна. Он назвал катастрофической цену в 25 долларов за баррель нефти.

— Безусловно, это весьма неприятная ценовая конъюнктура, — приводит слова Пескова RT. — В этом плане можно согласиться. Говоря о том, что это катастрофа для России... Наверное, с этим нельзя согласиться в среднесрочной перспективе, потому что неоднократно заявляли и наш президент, и наше правительство о том, что в течение нескольких лет у нас имеется солидный запас прочности, который обеспечит возможность выполнения всех социальных обязательств, планов развития.

Здесь вряд ли кто-то возьмется прогнозировать конъюнктуру международных нефтяных цен на перспективу через год, через два или через три. Даже если кто-то возьмётся прогнозировать, вряд ли эти прогнозы будут сколько-нибудь точными.