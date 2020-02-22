«Краснодару» исполнилось 12 лет
10:20
22 февраля «Краснодар» отмечает день рождения клуба. Ему исполнилось 12 лет.
За это время краснодарцы провели один сезон во втором дивизионе, два сезона в ФНЛ и с 2011 года не покидали премьер-лигу.
«Краснодар» дважды становился бронзовым призером чемпионата России, трижды занимал четвертое место. В Кубке России-2013/14 команда дошла до финала, где уступила «Ростову».
В Лиге Европы команда дважды доходила до 1/8 финала.
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