«Краснодар» в товарищеском матче уступил «Малаге», Фернандеш не реализовал пенальти
20 февраля 2020, 15:05
«Краснодар» в товарищеском матче на сборе в Испании уступил «Малаге» со счетом 0:1.
Единственный гол на счету полузащитника Мохамеда Бенхемассы. Хавбек краснодарцев Мануэл Фернандеш не реализовал пенальти.
23 февраля «Краснодар» сыграет в товарищеском матче с «Ростовом».
Товарищеские матчи. Клубы
«Краснодар» — «Малага» — 0:1 (0:1)
Гол: Бенхемасса, 16.
Нереализованный пенальти: Фернандеш (Краснодар), 30 (вратарь)
20 февраля. Малага. Стадион «Estadio de atletismo Ciudad de Malaga».
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