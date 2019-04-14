"Краснодар" ушел от поражения в матче с "Динамо", Турбин не поставил пенальти

"Динамо" в домашнем матче 23-го тура чемпионата России сыграло вничью с "Краснодаром" (1:1). Счет после подачи углового на 77-й минуте открыл Евгений Марков. Быки отыгрались через 10 минут – отличился Вандерсон Масиэл.

На 48-й минуте встречи серьезную ошибку допустил арбитр Евгений Турбин, не назначив пенальти в пользу гостей.

"Краснодар" (42 очка) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ – столько же очков у расположившегося на второй строчке "Локомотива". У лидера "Зенита" – 45 очков и игра в запасе.

Чемпионат России

Премьер-лига

23-й тур

"Динамо" (Москва) - "Краснодар" - 1:1 (0:0)

Голы: Евг.Марков, 77 (1:0). Вандерсон Масиэл, 87 (1:1).

"Динамо" (Москва): Шунин, Козлов, Шуньич, Евгеньев, Морозов (Хольмен, 79), Черных (Грулев, 60), Юсупов, Соу, Жоаузинью, Евг.Марков, Луценко.

"Краснодар"​: Сафонов, Стоцкий, Мартынович, Спаич, Скопинцев (Рамирес, 76), Газинский, Перейра, Каборе (Уткин, 66), Сулейманов (Игнатьев, 46), Классон, Вандерсон Масиэл.

Предупреждения: Каборе, 26. Евг.Марков, 36. Вандерсон Масиэл, 41. Луценко, 43. Соу, 83.

Судьи: Турбин (Дмитров). Кудрявцев (Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).

14 апреля. Химки. Стадион "Арена Химки".

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