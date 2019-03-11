"Краснодар" упустил победу над "Оренбургом". Отставание от "Зенита" – 5 очков

"Краснодар" в домашнем матче 19-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Оренбургом" (2:2). На 10-й минуте при счете 0:0 Ари не забил пенальти - его удар парировал Евгений Фролов.

Счет в концовке первого тайма открыл Алексей Сутормин. После перерыва "быки" вышли вперед после точных ударов Ари и Дмитрия Скопинцева. Ничью гостям на 89-й минуте ударом пяткой принес Адессойе Ойеволе.​

"Краснодар" с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставание от лидера – "Зенита" – 5 баллов. "Оренбург" (23 очка) расположился на 12-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

19-й тур

"Краснодар" – "Оренбург" – 2:2 (0:1)

Голы: Сутормин, 41 (0:1). Ари, 63 (1:1). Скопинцев, 73 (2:1). Ойеволе, 89 (2:2).

Нереализованный пенальти: Ари, 10 (вратарь).

"Краснодар": Синицын, Петров, Спаич, Фьолусон, Стоцкий (Скопинцев, 46), Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 80), Каборе (Олссон, 65), Перейра, Газинский, Классон, Ари.

"Оренбург": Фролов, Малых, Ойеволе, Бегич, С.Козлов, Терехов, Мишкич, Маляров (Афонин, 46), Попович, Сутормин (А.В.Козлов, 83), Деспотович.

Предупреждения: Перейра, 23. С.Козлов, 72. Сулейманов, 86.

Судьи: Матюнин. Аверьянов, Мурашов (все - Москва).

11 марта. Краснодар. Стадион "Краснодар".

Чемпионат России, премьер-лига: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание игр по турам и датам

Евгений Фролов