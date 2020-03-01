На 78-й минуте матча 20-го тура Тинькофф — чемпионата России «Краснодар» — «Уфа» (2:0) после выполнения углового удара «быками» защитник гостей Боян Йокич сыграл в мяч отставленной в сторону правой рукой, фактически парировав удар по воротам.

Арбитр Станислав Васильев не мог видеть произошедшее с той позиции, которую он занимал в соответствии с методическими указаниями. Ошибку судьи исправил видеоассистент Алексей Матюнин. Он изучил повторы и предложил Васильеву посмотреть видеозапись на мониторе. Рефери очень быстро принял решение — пенальти и желтая карточка Йокичу. (Александр Бобров)