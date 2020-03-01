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«Краснодар» — «Уфа»: все голы матча

1 марта 2020, 18:35
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«Краснодар» дома одержал победу над «Уфой» (2:0) в матче 20-го тура Тинькофф — чемпионата России. Игра прошла в Краснодаре.

68-я минута: гол Маркуса Берга

83-я минута: гол Ари с пенальти

Краснодар — Уфа

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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