«Краснодар» — «Уфа»: все голы матча
1 марта 2020, 18:35
«Краснодар» дома одержал победу над «Уфой» (2:0) в матче 20-го тура Тинькофф — чемпионата России. Игра прошла в Краснодаре.
68-я минута: гол Маркуса Берга
Пятый мяч Маркуса Берга в текущем сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 1, 2020
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83-я минута: гол Ари с пенальти
Ари со второй попытки реализовал пенальти в матче #КраснодарУфа #МАТЧПРЕМЬЕР https://t.co/r4Rt8yDi0G— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 1, 2020
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