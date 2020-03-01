Нападающий «Краснодара» Ари реализовал пенальти в матче 20-го тура чемпионата России против «Уфы». Первым ударом форвард сборной России не смог переиграть Александра Беленова. Однако арбитр встречи Станислав Васильев после консультации с ВАР заставил перебить 11-метровый. Со второй попытки Ари был точен.