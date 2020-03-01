«Краснодар» — «Уфа»: Ари заставили перебить пенальти, форвард забил со второго раза
1 марта 2020, 18:18
Нападающий «Краснодара» Ари реализовал пенальти в матче 20-го тура чемпионата России против «Уфы». Первым ударом форвард сборной России не смог переиграть Александра Беленова. Однако арбитр встречи Станислав Васильев после консультации с ВАР заставил перебить 11-метровый. Со второй попытки Ари был точен.
Ари со второй попытки реализовал пенальти в матче #КраснодарУфа #МАТЧПРЕМЬЕР https://t.co/r4Rt8yDi0G— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 1, 2020
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