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«Краснодар» удалил информацию о контрольном матче с клубом из Уханя

27 января 2020, 18:13

«Краснодар» удалил с официального сайта информацию о контрольном матче с китайским «Ухань Чжоэр». Игра была намечена на 10 февраля в рамках сборов в Испании.

Ухань стал очагом нового типа коронавируса. По последним данным, всего заболевание подтверждено у более 2,7 тысячи человек, 80 погибли, еще 51 вылечился.

Помимо «Уханя», у «Краснодара» на сборе запланированы игры с «Мальме» (2 февраля), «Викторией Пльзень» и «Мьондаленом» (оба матча — 7 февраля).

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