«Краснодар» тренируется в одном зале с китайской командой. Ранее «быки» отменили товарищеский матч с «Уханем»
28 января 2020, 16:41
«Краснодар» на сборах в Испании будет тренироваться в одном зале четырьмя другими командами: «Локомотивом», «Химками», «Шахтером», а также китайским клубом «Чанчунь Ятай».
Ранее стало известно, что «быки» отменили контрольный матч с китайским клубом «Ухань Чжоэр».
Изначально «Краснодар» объявил, что встретится с «Уханем» на сборах в Испании. Однако Ухань стал очагом нового типа коронавируса. По последним данным, всего заболевание подтверждено у более 2,7 тысячи человек, 80 погибли, еще 51 вылечился.
?Помимо «Уханя», у «Краснодара» на сборе были запланированы игры с «Мальме» (2 февраля), «Викторией Пльзень» и «Мьондаленом» (оба матча — 7 февраля).
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