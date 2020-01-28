«Краснодар» тренируется в одном зале с китайской командой. Ранее «быки» отменили товарищеский матч с «Уханем»

«Краснодар» на сборах в Испании будет тренироваться в одном зале четырьмя другими командами: «Локомотивом», «Химками», «Шахтером», а также китайским клубом «Чанчунь Ятай».

Ранее стало известно, что «быки» отменили контрольный матч с китайским клубом «Ухань Чжоэр».

Изначально «Краснодар» объявил, что встретится с «Уханем» на сборах в Испании. Однако Ухань стал очагом нового типа коронавируса. По последним данным, всего заболевание подтверждено у более 2,7 тысячи человек, 80 погибли, еще 51 вылечился.

?Помимо «Уханя», у «Краснодара» на сборе были запланированы игры с «Мальме» (2 февраля), «Викторией Пльзень» и «Мьондаленом» (оба матча — 7 февраля).