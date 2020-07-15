«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями» и остался на третьем месте

«Крылья Советов» и «Краснодар» сыграли вничью (0:0) в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России.

На 67-й минуте гол забил полузащитник хозяев Максим Глушенков, но после подсказки видеоарбитров он был отменен из-за офсайда. В концовке игры в составе «быков» был удален Сергей Петров.

«Краснодар» набрал 49 очков. Команда занимает третье место в турнирной таблице. «Крылья» на 15-м месте — 28 очков.

В 30-м туре «Краснодар» примет «Ахмат», а «Крылья» — «Сочи». При этом 19 июля «быкам» предстоит пропущенный матч 23-го тура с «Динамо».

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

29-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Краснодар» — 0:0

«Крылья Советов»: Фролов, Чичерин, Лысцов, Чернов, Комбаров, Кабутов (Голенков, 88), Тимофеев, Антон (Киселев, 81), Зиньковский (Смирнов, 81), Глушенков, Радонич (Попович, 57).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш (Сулейманов, 55), Газинский (Мартынович, 86), Олссон (Кабелла, 68), Уткин, Вандерсон Масиэл, Кайю, Берг (Черников, 86).

Предупреждения: Фернандеш, 15. Петров, 39. Кабутов, 42. Уткин, 65. Рамирес, 70. Тимофеев, 73. Вандерсон Масиэл, 90+2.

Удаление: Петров, 83.

Судьи: Москалев (Воронеж). Кобзев (Москва), Березнев (Ростов-на-Дону).

ВАР: Еськов. Аверьянов (оба — Москва).

15 июля. Самара. Стадион «Самара Арена».