"Краснодар" сравнял счет в матче с "Динамо"

"Краснодар" сравнял счет в концовке матча 23-го тура чемпионата России с "Динамо".
На 87-й минуте встречи Вандерсон Масиэл после серии коротких передач в штрафной поразил ворота Антона Шунина.
📹 Вандерсон забивает свой шестой гол в этом сезоне#ДинамоКраснодар на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/2t8NvZumML– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 14 апреля 2019 г.
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