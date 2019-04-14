15:45 14 апреля | Футбол — РПЛ

"Краснодар" сравнял счет в матче с "Динамо"

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"Краснодар" сравнял счет в концовке матча 23-го тура чемпионата России с "Динамо".

На 87-й минуте встречи Вандерсон Масиэл после серии коротких передач в штрафной поразил ворота Антона Шунина.

Динамо - Краснодар

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Результаты опроса

22329 чел.

Кто главный конкурент "Зенита" после 22-х туров РПЛ?
31.5%
"Краснодар"
38.1%
ЦСКА
10.6%
"Локомотив"
7.0%
Все же "Спартак"
12.7%
У "Зенита" нет конкурентов
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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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