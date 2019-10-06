? Сергей Петров оказался без опеки в штрафной «Спартака» и точно пробил в дальний угол.



? #КраснодарСпартак на #МАТЧПРЕМЬЕР

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