«Краснодар» — «Спартак»: все голы матча
«Краснодар» обыгрывает «Спартак» в матче 12-го тура премьер-лиги. Голами в составе «быков» отметились форвард Маркус Берг и защитник Сергей Петров. У красно-белых отличился нападающий Джордан Ларссон.
? Третий мяч Маркуса Берга в РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 6, 2019
? #КраснодарСпартак на #МАТЧПРЕМЬЕР
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? «МАТЧ! КЛУБ»https://t.co/otSYu8d3cr
? Сергей Петров оказался без опеки в штрафной «Спартака» и точно пробил в дальний угол.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 6, 2019
? #КраснодарСпартак на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? «МАТЧ! КЛУБ»https://t.co/x4PbDA2Pry
? Джордан Ларссон в концовке первого тайма сокращает разрыв в счёте.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 6, 2019
? #КраснодарСпартак на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? «МАТЧ! КЛУБ»https://t.co/SGvDI8w1mu
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