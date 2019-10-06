«Краснодар» — «Спартак»: Ларссон отыграл один мяч
6 октября 2019, 19:46
«Спартак» отыграл один мяч в матче 12-го тура премьер-лиги против «Краснодара». Гол забил форвард Джордан Ларссон на 45-й минуте встречи. Результативный пас на счету нападающего Лоренсо Мельгарехо.
? Джордан Ларссон в концовке первого тайма сокращает разрыв в счёте.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 6, 2019
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