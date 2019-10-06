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«Краснодар» — «Спартак»: Кайю был удален с поля

6 октября 2019, 20:49
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Полузащитник «Краснодара» Кайю был удален на 88-й минуте матча 12-го тура чемпионата России со «Спартаком». Хавбек грубо сыграл против Лоренсо Мельгарехо, однако сразу после инцидента главный судья встречи не отреагировал на эпизод.

Только когда в игре возникла пауза, Виталий Мешков показал Кайю желтую карточку, которая для него стала второй и привела к удалению. Перед этим арбитр, вероятно, проконсультировался с кем-то из помощников.

Краснодар — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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