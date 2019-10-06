Полузащитник «Краснодара» Кайю был удален на 88-й минуте матча 12-го тура чемпионата России со «Спартаком». Хавбек грубо сыграл против Лоренсо Мельгарехо, однако сразу после инцидента главный судья встречи не отреагировал на эпизод.

Только когда в игре возникла пауза, Виталий Мешков показал Кайю желтую карточку, которая для него стала второй и привела к удалению. Перед этим арбитр, вероятно, проконсультировался с кем-то из помощников.