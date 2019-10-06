«Краснодар» — «Спартак»: Джикия получил две желтые карточки за минуту
6 октября 2019, 20:53
«Спартак» остался вдесятером в матче 12-го тура премьер-лиги против «Краснодара». В концовке встречи две желтые карточки за минуту получил капитан команды Георгий Джикия. Сначала он сфолил на защитнике «быков» Дмитрии Скопинцеве, а потом дернул его за футболку.
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