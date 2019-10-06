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«Краснодар» — «Спартак»: «быки» удвоили преимущество

6 октября 2019, 19:21
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«Краснодар» удвоил преимущество в матче 12-го тура премьер-лиги против «Спартака». На 20-й минуте гол забил защитник Сергей Петров.

Краснодар — Спартак

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