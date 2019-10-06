Стал известен состав «Краснодара» на матч 12-го тура чемпионата России против «Спартака». С первых минут на поле выйдет экс-форвард красно-белых Ари.

Полностью заявка кубанцев выглядит следующим образом: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Самбрано, Камболов, Стоцкий, Олссон, Ари, Сулейманов, Берг; запасные — Адамов, Крицюк, Скопинцев, Фьолусон, Тавареш, Уткин, Кайо, Намли.

Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Краснодар» — «Спартак»