"Краснодар" снова отобрал очки у "Спартака" в марте

"Краснодар" в пятый раз за восемь сезонов в премьер-лиге отобрал очки у "Спартака" и прервал трехматчевую серию поражений в противостоянии с красно-белыми.

При этом четыре из пяти успешных для "быков" встреч пришлись на март. В первом месяце весны южане одержали две победы при двух ничьих и отсутствии поражений. (Кирилл Бурдаков)

Матчи, в которых "Краснодар" не проиграл "Спартаку":

Дата Город Счет Голы 22.03.2014 Краснодар 4:0 Ари-3, Вандерсон 14.08.2014 Краснодар 4:0 Измайлов, Ари, Быстров, Жоаузинью 08.03.2015 Москва 3:1 Перейра, Ари, Ахмедов – Промесс 05.03.2017 Краснодар 2:2 Таски, в свои ворота, Смолов – Фернанду, Луиз Адриану 03.03.2019 Москва 1:1 Зе Луиш - Перейра

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