"Краснодар" снова отобрал очки у "Спартака" в марте

"Краснодар" в пятый раз за восемь сезонов в премьер-лиге отобрал очки у "Спартака" и прервал трехматчевую серию поражений в противостоянии с красно-белыми.
При этом четыре из пяти успешных для "быков" встреч пришлись на март. В первом месяце весны южане одержали две победы при двух ничьих и отсутствии поражений. (Кирилл Бурдаков)
Матчи, в которых "Краснодар" не проиграл "Спартаку":
|
Дата
|
Город
|
Счет
|
Голы
|
22.03.2014
|
Краснодар
|
4:0
|
Ари-3, Вандерсон
|
14.08.2014
|
Краснодар
|
4:0
|
Измайлов, Ари, Быстров, Жоаузинью
|
08.03.2015
|
Москва
|
3:1
|
Перейра, Ари, Ахмедов – Промесс
|
05.03.2017
|
Краснодар
|
2:2
|
Таски, в свои ворота, Смолов – Фернанду, Луиз Адриану
|
03.03.2019
|
Москва
|
1:1
|
Зе Луиш - Перейра
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