12:30 9 августа | Футбол — РПЛ

"Краснодар" разгромил "Рубин" в молодежном первенстве

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"Краснодар" разгромил "Рубин" (5:1) в матче 5-го тура молодежного первенства РПЛ. В составе хозяев отличились Дмитрий Пивоваров, Эдуард Сперцян (с пенальти), Руслан Апеков, Богдан Рейхмен и Олег Ознобихин. Единственный гол гостей на счету Антона Шолоха, который реализовал пенальти.

Молодежные команды

5-й тур

"Краснодар - мол." (Краснодар) - "Рубин - мол." (Казань) - 5:1 (3:1)

Голы: Пивоваров, 5 (1:0). Шолох, 28 - с пенальти (1:1). Сперцян, 38 - с пенальти (2:1). Апеков, 41 (3:1). Рейхмен, 59 (4:1). Ознобихин, 77 (5:1).

Судья: Лацвиев (Шахты).

9 августа. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".

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