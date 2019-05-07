Олег Шатов выступал за "Краснодар" во второй части сезона-2017/18. Фото Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"

Как стало известно "СЭ", руководство "Краснодара" вступило в контакт с "Зенитом" по поводу возможного приобретения летом 28-летнего атакующего хавбека Олега Шатова. Контракт полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2020 года, его нынешнюю стоимость портал transfermarkt.de оценивает в 7,5 миллиона евро.

В сезоне-2018/19 Шатов провел в составе клуба из Петербурга 26 официальных матчей во всех турнирах, забив 3 мяча и отдав 3 голевые передачи.

Напомним, что во второй части чемпионата России-2017/18 футболист уже выступал за "быков" на правах аренды: 6 игр, 1 гол – причем в ворота зенитовцев.

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