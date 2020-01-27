«Краснодар» проведет товарищеский матч с клубом из Ухани

«Краснодар» опубликовал расписание товарищеских матчей на втором сборе в испанской Марбелье.

Одним из соперников краснодарского клуба станет «Ухань Чжоэр», клуб из столицы китайской провинции Хубэй. Игра запланирована на 10 февраля, сообщает официальный сайт «быков».

Ухань стал очагом нового типа коронавируса. По последним данным, всего заболевание подтверждено у более 2,7 тысячи человек, 80 погибли, еще 51 излечился.

Кроме того, на сборах «Краснодар» встретится с «Мальме» (2 февраля), «Викторией Пльзень» и «Мьондаленом» (оба матча — 7 февраля).