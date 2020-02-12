«Краснодар» предложил «Наполи» за аренду Юнеса 1,5 миллиона евро

Полузащитник «Наполи» Амин Юнес может перейти в «Краснодар», сообщает Calciomercato. Российская команда предложила за его аренду до конца сезона 1,5 миллиона евро.

Последний матч Юнес провел в декабре прошлого года. В зимнее трансферное окно по нему были предложения из Германии и Катара, но неаполитанцев не устроили условия.

26-летний Амин Юнес в текущем сезоне провел семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт немецкого футболиста действует до лета 2023 года.