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«Краснодар» поздравил Вандерсона с днем рождения

09:27
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«Краснодар» поздравил с днем рождения полузащитника Вандерсона Масиэла. Сегодня ему исполнилось 25 лет.

— Поздравляем с днем рождения Вандерсона Масиэла, — говорится в сообщении клубного Twitter. — 25 лет сегодня исполняется нашему полузащитнику! Здоровья, успехов в футболе, покорения новых высот и личного счастья.

Бразилец выступает за «Краснодар» с 2017 года. Вместе с командой он стал бронзовым призером чемпионата России.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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