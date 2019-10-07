«Краснодар» поздравил Вандерсона с днем рождения

«Краснодар» поздравил с днем рождения полузащитника Вандерсона Масиэла. Сегодня ему исполнилось 25 лет.

— Поздравляем с днем рождения Вандерсона Масиэла, — говорится в сообщении клубного Twitter. — 25 лет сегодня исполняется нашему полузащитнику! Здоровья, успехов в футболе, покорения новых высот и личного счастья.

Поздравляем с днём рождения Вандерсона Масиэла ???



25 лет сегодня исполняется нашему полузащитнику! ?



Здоровья, успехов в футболе, покорения новых высот и личного счастья ???https://t.co/nvzmFfx5OP — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 7, 2019

Бразилец выступает за «Краснодар» с 2017 года. Вместе с командой он стал бронзовым призером чемпионата России.

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