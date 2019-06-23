"Краснодар" поздравил Синицына с 31-летием

Официальный Твиттер "Краснодара" поздравил голкипера Андрея Синицына с 31-летием.

"Поздравляем с днем рождения Андрея Синицына! 31 год сегодня нашему киперу! Удачи, успехов, здоровья и неиссякаемой силы!" – написано в сообщении "быков" в Твиттере.

Россиянин выступает за "Краснодар" с 2012 года. В прошедшем сезоне Синицын провел семь матчей за "быков" и пропустил восемь голов.

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