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«Краснодар» поздравил Мусаева с рождением дочери

11:38
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«Краснодар» поздравил старшего тренера команды Мурада Мусаева с рождением дочери.

— Замечательное событие произошло в семье нашего наставника! У Мурада Мусаева родилась дочь! — говорится в сообщении в Twitter «быков».

Мы поздравляем Мурада Олеговича и его супругу Юлию с рождением дочери!

Желаем маленькой принцессе и ее маме крепкого здоровья! А папе — поскорее окунуться в приятные хлопоты воспитания!

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