"Краснодар" попросил отложить рассмотрение вопроса о разрыве контракта с Мамаевым

"Краснодар" попросил Палату по разрешению споров РФС не рассматривать вопрос о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым до того, когда он лично сможет присутствовать на заседании. Об этом "СЭ" сообщил председатель палаты Виктор Березов.

– Палата по разрешению споров планировала рассмотреть дело Мамаева после 8 июля, о чем я заявил в прессе. Дело в том, что после того, как это сообщение появилось, мы получили ходатайство от "Краснодара", который и подал заявление в палату, с просьбой отложить рассмотрение вопроса о расторжении контракта с Павлом до того момента, пока тот не сможет принять участие в заседании лично, – заявил Березов.

Контракт 30-летнего Мамаева с "Краснодаром" рассчитан до 31 декабря 2019 года.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого к 1 году и 5 месяцам заключения в колонии общего режима, а форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла – к 1 году и 6 месяцам.

Братья Кокорины, Протасовицкий и Мамаев признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Обвиняемые содержатся в СИЗО-2 "Бутырка" с 10 октября 2018 года.

Мамаев в последний раз выходил на поле 7 октября 2018-го – в матче чемпионата России с "Зенитом" (1:2). В нем же принял участие и Александр Кокорин. (Иван Торопцев)