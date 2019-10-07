«Краснодар» поблагодарил фанатов «Спартака» за достойное поведение на трибунах

«Краснодар» в своем Twitter поблагодарил фанатов «Спартака». «Быки» одержали победу в матче с «красно-белыми» со счетом 2:1.

Мы благодарим активных болельщиков московского «Спартака» за достойное поведение на трибунах нашего стадиона! ?



Спасибо, что воздержались от использования нецензурных выражений и от применения пиротехники ?#КраснодарСпартак pic.twitter.com/Z2HRni2Ycj — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 7, 2019

— Мы благодарим активных болельщиков московского «Спартака» за достойное поведение на трибунах нашего стадиона! Спасибо, что воздержались от использования нецензурных выражений и от применения пиротехники, — говорится в сообщении.

«Спартак» занимает 12-е место в чемпионате России, имея в активе 14 очков. У «Краснодара» 26 очков и третье место.

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