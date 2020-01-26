«Краснодар» победил «Яблонец» в товарищеском матче

«Яблонец» проиграл «Краснодару» (1:2) в товарищеском матче в испанской Марбелье. В составе российской команды отличились полузащитник Мануэл Фернандеш и форвард Маркус Берг.

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«Яблонец» — «Краснодар» — 1:2 (1:1)

Голы: Фернандеш, 29 (0:1). Кроб, 32 (1:1). Берг, 57 — с пенальти (1:2).

«Краснодар»: Сафонов (Крицюк, 45), Рамирес (Уткин, 45), Сорокин (Кутовой, 45), Мартынович (Стоцкий, 45), Петров (Мартынов, 45), Вилена (Фьолусон, 45), Фернандеш (Черников, 45), Газинский (Олссон, 45), Сулейманов (Берг, 45), Ари (Ивашин, 45), Сергеев (Халназаров, 45).

26 января. Марбелья. Стадион Футбольный центр «Марбелья».