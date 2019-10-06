«Краснодар» в домашнем матче 12-го тура чемпионата России обыграл «Спартак» (2:1). Красно-белые потерпели пятое поражение подряд в РПЛ.

В составе хозяев отличились форвард Маркус Берг и защитник Сергей Петров, у гостей гол на счету нападающего Джордана Ларссона.

Отметим, что команды доигрывали встречу вдесятером: в концовке встречи за две желтых карточки были удалены полузащитник «быков» Кайю и защитник москвичей Георгий Джикия, получивший два предупреждения за одну минуту.

«Краснодар» догнал «Локомотив», «Ростов» и «Зенит», у четырех лидеров по 26 очков.

«Спартак» (14 очков) занимает 12-е место, московская команда впервые с сезона-2011/12 закончила тур вне первой десятки. Отметим, что красно-белыми руководил Сергей Кузнецов — помощник ушедшего в отставку Олега Кононова.

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Премьер-лига

12-й тур

«Краснодар» — «Спартак» (Москва) — 2:1 (2:1)

Голы: Берг, 3 (1:0). Петров, 20 (2:0). Ларссон, 45 (2:1).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Спаич, Мартынович, Рамирес, Камболов (Кайю, 46), Ари, Олссон, Сулейманов, Берг (Уткин, 81), Стоцкий (Скопинцев, 70).

«Спартак» (Москва): Ребров, Рассказов, Кутепов, Джикия, Ещенко, Ананидзе (Тил, 68), Умяров, Крал, Мирзов, Мельгарехо (Глушенков, 90), Ларссон (Понсе, 81).

Предупреждения: Мирзов, 33. Олссон, 64. Рамирес, 67. Кайю, 70. Ари, 85. Кутепов, 90. Джикия, 90+2.

Удаления: Кайю, 88 (грубая игра, вторая ж.к.). Джикия, 90+2 (неспорт. повед., вторая ж.к.).

Судьи: Мешков (Дмитров). Березнев, Усачев (оба — Ростов-на-Дону).

ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Матюнин (Москва).

6 октября. Краснодар. Стадион «Краснодар».

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