«Краснодар» победил «Арсенал» на своем поле

«Краснодар» на своем поле принимал «Арсенал» из Тулы в рамках 3-го тура Тинькофф чемпионата России. Хозяева одержали победу со счетом 2:0.

«Быки» забили по голу в каждом из таймов. В первой половине отличился Сергей Петров, во второй — Маркус Берг.

Также важным событием для краснодарцев стало возвращение на поле полузащитника Виктора Классона. Швед вышел на замену, пропустив из-за травмы больше года.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

3-й тур

«Краснодар» — «Арсенал» (Тула) — 2:0 (1:0)

Голы: Петров, 35 (1:0). Берг, 66 (2:0).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Газинский (Камболов, 83), Кабелла (Сулейманов, 46), Олссон, Уткин (Классон, 75), Вандерсон Масиэл (Кутовой, 83), Кайю, Берг (Мацукатов, 89).

«Арсенал» (Тула): Нигматуллин, Комбаров (Ткачев, 61), Денисов (Довбня, 19), Беляев (Бурлак, 76), Бауэр, Горбатенко (Хлусевич, 61), Костадинов, Чаушич, Ковалев, Луценко, Лесовой (Банда, 76).

Предупреждения: Денисов, 16. Уткин, 27. Бауэр, 37. Чаушич, 54. Петров, 62. Берг, 64. Олссон, 74.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Данченко (Уфа), Богач (Люберцы).ВАР: Турбин (Дмитров). Усачев (Ростов-на-Дону).

18 августа. Краснодар. Стадион «Краснодар».