РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Краснодар» отказался от матча с клубом из Уханя

27 января 2020, 19:21

«Краснодар» не будет проводить контрольный матч с китайским клубом «Ухань Чжоэр», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кубанцев. Изначально «Краснодар» объявил, что встретится с «Уханем» на сборах в Испании.

«Расписание сборов составлялось задолго до их начала. Сейчас идет его коррекция», — пояснили в пресс-службе.

Ухань стал очагом нового типа коронавируса. По последним данным, всего заболевание подтверждено у более 2,7 тысячи человек, 80 погибли, еще 51 вылечился.

Помимо «Уханя», у «Краснодара» на сборе запланированы игры с «Мальме» (2 февраля), «Викторией Пльзень» и «Мьондаленом» (оба матча — 7 февраля).

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7616775

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир