19:50 11 марта | Футбол — РПЛ

"Краснодар" – "Оренбург": за что назначен пенальти в ворота гостей?

9-я минута матча "Краснодар" - "Оренбург". 9-я минута матча "Краснодар" - "Оренбург". 9-я минута матча "Краснодар" - "Оренбург". 9-я минута матча "Краснодар" - "Оренбург".
9-я минута матча "Краснодар" - "Оренбург".
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На 9-й минуте матча 19-го тура чемпионата России "Краснодар""Оренбург" правильное решение принял арбитр Алексей Матюнин, назначив пенальти в ворота гостей.

9-я минута матча "Краснодар" - "Оренбург".
9-я минута матча "Краснодар" - "Оренбург".

Судья занимал идеальную позицию и увидел, что защитник оренбуржцев Сергей Терехов, не сыграв в мяч, наступил Маурисио Перейре на голеностоп. (Александр Бобров)

9-я минута матча "Краснодар" - "Оренбург".
9-я минута матча "Краснодар" - "Оренбург".
9-я минута матча "Краснодар" - "Оренбург".
9-я минута матча "Краснодар" - "Оренбург".

Чемпионат России, премьер-лига: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание игр по турам и датам

Краснодар - Оренбург

 

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