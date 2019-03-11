"Краснодар" – "Оренбург": Синицын в старте хозяев

Официальный сайт Российской премьер-лиги опубликовал стартовые составы на матч 19-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Оренбург".
Стартовый состав "Краснодара": Синицын – Петров, Спаич, Фьолусон, Стоцкий – Газинский, Перейра, Каборе – Классон, Ари, Вандерсон.
Запасные: Сафонов, Латышонок, Рамирес, Скопинцев, Голубев, Олссон, Сулейманов.
Стартовый состав "Оренбурга": Фролов – Малых, Терехов, Ойеволе, Козлов, Бегич – Маляров, Сутормин, Попович, Мишкич – Деспотович.
Запасные: Довбня, Андреев, Чиркин, Бреев, Афонин, Кулишев, Бидловский, Козлов, Чуканов, Галаджан.
"Краснодар" – "Оренбург": чемпионат России, онлайн-трансляция, 11 марта, начало – в 19.30 (мск).
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Стартовый состав "быков" на #КраснодарОренбург 👇🏻 Капитан сегодня Юрий Газинский ☝🏻– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 11 марта 2019 г.
В запасе у "горожан": Сафонов (В), Латышонок (В), Рамирес, Скопинцев, Голубев, Олссон, Сулейманов.
Наставник команды: Мурад Мусаев pic.twitter.com/jppJ6aFg78
Состав #ФКОренбург на матч #КраснодарОренбург pic.twitter.com/XZmKEiVnYY– ФК Оренбург (@fcorenburg) 11 марта 2019 г.