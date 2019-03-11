"Краснодар" – "Оренбург": Синицын в старте хозяев

Стартовый состав "быков" на #КраснодарОренбург 👇🏻 Капитан сегодня Юрий Газинский ☝🏻



В запасе у "горожан": Сафонов (В), Латышонок (В), Рамирес, Скопинцев, Голубев, Олссон, Сулейманов.



Наставник команды: Мурад Мусаев pic.twitter.com/jppJ6aFg78