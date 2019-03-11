18:34 11 марта | Футбол — РПЛ

"Краснодар" – "Оренбург": Синицын в старте хозяев

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Официальный сайт Российской премьер-лиги опубликовал стартовые составы на матч 19-го тура чемпионата России "Краснодар""Оренбург".

Стартовый состав "Краснодара": Синицын – Петров, Спаич, Фьолусон, Стоцкий – Газинский, Перейра, Каборе – Классон, Ари, Вандерсон.

Запасные: Сафонов, Латышонок, Рамирес, Скопинцев, Голубев, Олссон, Сулейманов.

Стартовый состав "Оренбурга": Фролов – Малых, Терехов, Ойеволе, Козлов, Бегич – Маляров, Сутормин, Попович, Мишкич – Деспотович.

Запасные: Довбня, Андреев, Чиркин, Бреев, Афонин, Кулишев, Бидловский, Козлов, Чуканов, Галаджан.

"Краснодар" – "Оренбург": чемпионат России, онлайн-трансляция, 11 марта, начало – в 19.30 (мск).

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Краснодар - Оренбург

 

 

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https://premierliga.ru/match/match_12725.html

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