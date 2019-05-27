18:18 27 мая | Футбол — РПЛ

"Краснодар" опубликовал расписание летнего супертурнира с участием ЦСКА, "Спартака" и "Ростова"

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"Краснодар" на своем официальном сайте опубликовал информацию о проведении летом в Австрии супертурнира с участием клубов РПЛ. 

В турнире на "Кубок Матч Премьер" также примут участие ЦСКА, "Спартак" и "Ростов". По данным "СЭ", победитель получит 100 тысяч евро.

Игры пройдут в австрийском городе Пеллау на стадионе "Шпортплац ТСВ Пеллау". По регламенту соперники сыграют каждый с каждым в один круг. В случае ничейного результата по итогам 90 минут победителя в матче определит серия пенальти. За победу в основное время команда получит 3 очка, за победу в серии пенальти – 2, за поражение в серии пенальти – 1 очко.

Предварительный календарь игр "Краснодара" на турнире: 
27 июня: "Краснодар" – ЦСКА, 
30 июня: "Краснодар" – "Ростов",
4 июля: "Спартак" – "Краснодар".

Летом в Австрии пройдет супертурнир клубов РПЛ

Дополнительная информация

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=134492​

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