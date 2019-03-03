"Краснодар" - один из любимых клиентов Зе Луиша

Зе Луиш в пятый раз за восемь матчей забил "Краснодару" и стал лучшим бомбардиром "Спартака" в этом противостоянии, обогнав Квинси Промеса.

Только одной команде в чемпионате России африканец забивал столько же, сколько "быкам". Правда, на пять голов в ворота "Анжи" он потратил семь игр. (Кирилл Бурдаков)

Голы Зе Луиша в чемпионате России:

Соперник Матчи Голы Анжи 7 5 Краснодар 8 5 Арсенал 3 3 ЦСКА 6 2 Зенит 6 2 Енисей 1 1 Рубин 3 1 Амкар 4 1 Динамо 4 1 Локомотив 5 1 Уфа 7 1

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