22:19 3 марта | Футбол — РПЛ

"Краснодар" - один из любимых клиентов Зе Луиша

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Зе Луиш в пятый раз за восемь матчей забил "Краснодару" и стал лучшим бомбардиром "Спартака" в этом противостоянии, обогнав Квинси Промеса.

Только одной команде в чемпионате России африканец забивал столько же, сколько "быкам". Правда, на пять голов в ворота "Анжи" он потратил семь игр. (Кирилл Бурдаков)

Голы Зе Луиша в чемпионате России:

Соперник

Матчи

Голы

Анжи

7

5

Краснодар

8

5

Арсенал

3

3

ЦСКА

6

2

Зенит

6

2

Енисей

1

1

Рубин

3

1

Амкар

4

1

Динамо

4

1

Локомотив

5

1

Уфа

7

1

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 18-й тур. "Спартак" - "Краснодар" и другие матчи
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