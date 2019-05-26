"Краснодар" одержал победу над "Рубином" и остался третьим в премьер-лиге

"Краснодар" обыграл "Рубин" (1:0) в матче 30-го тура чемпионата России. Единственный гол на 59-й минуте встречи забил полузащитник Виктор Классон. Для 27-летнего шведа – это 12-й мяч в РПЛ.

"Краснодар" занял третье место с 56 очками в турнирной таблице РПЛ сезона-2018/19. "Рубин" с 36 баллами опустился на 11-ю строчку.

Чемпионат России. Премьер-лига

30-й тур

"Краснодар" – "Рубин" (Казань) – 1:0 (0:0)

Гол: Классон, 59.

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Стоцкий (Скопинцев, 57), Газинский, Каборе (Олссон, 68), Перейра (Уткин, 77), Вандерсон Масиэл, Ари, Классон.

"Рубин" (Казань): Бабурин, Устинов, Сорокин, Уремович, Камболов (Сагитов, 30), Степанов, Башкиров, Иг.Коновалов, Подберезкин (Пантелеев, 65), Полоз, Байрамян.

Предупреждения: Байрамян, 40. Степанов, 45+2. Газинский, 57. Ари, 67. Уремович, 85.

Судьи: Москалев (Воронеж). Мурашов, Сафьян (оба – Москва).

26 мая. Краснодар. Стадион "Краснодар". 34897 зрителей.

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