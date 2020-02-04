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«Краснодар» объявил о создании женской команды

18:45
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Пресс-служба «Краснодара» сообщает о создании женской команды.

«Быки» рассчитывают, что женская команда сможет принять участие в Первенстве России по футболу уже в апреле 2020 года.

Ранее о создании женской команды сообщил «Зенит».

Дополнительная информация

https://www.fckrasnodar.ru/teams/women/news/object/?object_id=136517

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