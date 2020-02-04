«Краснодар» объявил о создании женской команды
18:45
Пресс-служба «Краснодара» сообщает о создании женской команды.
«Быки» рассчитывают, что женская команда сможет принять участие в Первенстве России по футболу уже в апреле 2020 года.
Ранее о создании женской команды сообщил «Зенит».
«Краснодар» создает женскую футбольную команду! ??— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) February 4, 2020
Подробности ?https://t.co/ghLaLBCmqc
Дополнительная информация
https://www.fckrasnodar.ru/teams/women/news/object/?object_id=136517
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