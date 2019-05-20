"Краснодар" объявил о переходе полузащитника Кайо

⚡️Ряды "Краснодара" пополнит бразилец Кайо.



"Краснодар" и португальский клуб "Санта-Клара" согласовали детали трансфера опорного полузащитника Кайо.



В настоящее время с футболистом подписан долгосрочный личный контракт сроком на 5 лет.



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