12:07 20 мая | Футбол — РПЛ

"Краснодар" объявил о переходе полузащитника Кайо

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"Краснодар" и португальский клуб "Санта-Клара" согласовали детали трансфера опорного полузащитника Кайо.

С 23-летним хавбеком подписан пятилетний контракт, сообщает пресс-служба "быков". Футболист присоединится к "Краснодару" в июне, когда черно-зеленые дадут старт подготовке к новому сезону.

Сумма трансфера не разглашается.

В сезоне 2018/19 Кайо провел за "Санта-Клару" 24 матча. 

 

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