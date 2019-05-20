"Краснодар" объявил о переходе полузащитника Кайо

"Краснодар" и португальский клуб "Санта-Клара" согласовали детали трансфера опорного полузащитника Кайо.
С 23-летним хавбеком подписан пятилетний контракт, сообщает пресс-служба "быков". Футболист присоединится к "Краснодару" в июне, когда черно-зеленые дадут старт подготовке к новому сезону.
Сумма трансфера не разглашается.
В сезоне 2018/19 Кайо провел за "Санта-Клару" 24 матча.
⚡️Ряды "Краснодара" пополнит бразилец Кайо.– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 20 мая 2019 г.
"Краснодар" и португальский клуб "Санта-Клара" согласовали детали трансфера опорного полузащитника Кайо.
В настоящее время с футболистом подписан долгосрочный личный контракт сроком на 5 лет.
Фото: @GettyImages pic.twitter.com/IsGWPeSATK
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