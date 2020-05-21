«Краснодар» не уведомлял РФС о заражении Сулейманова коронавирусом
20:20
Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов на удаленной пресс-конференции прокомментировал информацию о форварде «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, который ранее переболел коронавирусом.
21 мая 20-летний Сулейманов заявил, что переболел covid-19 в начале мая.
— Уведомлял ли «Краснодар» вас о коронавирусе у Сулейманова? — вопрос Митрофанову во время видеоконференции.
— Нас не уведомляли, по крайней мере, мне об этом ничего не известно. Остальное логичнее спросить у «Краснодара». (Гоша Чернов)
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