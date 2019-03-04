"Краснодар" не может выиграть уже 3 месяца

"Краснодар" сыграл вничью со "Спартаком" в матче 18-го тура чемпионата России - 1:1. Тем самым "быки" продлили свою безвыигрышную серию до 7 матчей.

В последний раз команда Олега Кононова побеждала 2 декабря 2018 года "Урал" в РПЛ (2:0). После этого краснодарцы провели игры с "Ростовом" (2:2, 0:1 - Кубок России), "Уфой" (1:1 - РПЛ), "Севильей" (0:3 - Лига Европы) и "Байером" (0:0, 1:1 - Лига Европы).

В следующем матче "Краснодар" сыграет на выезде с "Валенсией" в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Встреча состоится 7 марта.