"Краснодар", "Локомотив", "Зенит" - прогноз тройки призеров от Гильерме

Вратарь "Локомотива" Маринату Гильерме в интервью клубной пресс-службе спрогнозировал тройку призеров чемпионата России нынешнего сезона.

- Тройка призеров? "Краснодар", мы, "Зенит", - заявил голкипер.

33-летний Маринату Гильерме в 2015 году получил российский паспорт. Первый матч за сборную России он провел 26 марта 2016 года против сборной Литвы (3:0).За "Локомотив" он выступает с 2007 года и выиграл с командой чемпионат России, а также два Кубка страны.

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