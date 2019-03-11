21:11 11 марта | Футбол — РПЛ

"Краснодар", "Локомотив", "Зенит" - прогноз тройки призеров от Гильерме

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Вратарь "Локомотива" Маринату Гильерме в интервью клубной пресс-службе спрогнозировал тройку призеров чемпионата России нынешнего сезона.

- Тройка призеров? "Краснодар", мы, "Зенит", - заявил голкипер.

33-летний Маринату Гильерме в 2015 году получил российский паспорт. Первый матч за сборную России он провел 26 марта 2016 года против сборной Литвы (3:0).За "Локомотив" он выступает с 2007 года и выиграл с командой чемпионат России, а также два Кубка страны.

Все о турнире российской премьер-лиге – здесь.

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=XO75dgliEcE

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