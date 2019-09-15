«Краснодар» — «Крылья Советов»: Сулейманов сравнял счет в матче
15 сентября 2019, 19:18
«Краснодар» сравнял счет в матче 9-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» .
На 16-й минуте встречи Магомед-Шапи Сулейманов с передачи Сергея Петрова принял мяч и пробил точно в дальний угол метров с 11.
? Магомед-Шапи Сулейманов забивает свой 3-й мяч в текущем розыгрыше чемпионата.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 15, 2019
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