«Краснодар» сравнял счет в матче 9-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» .

На 16-й минуте встречи Магомед-Шапи Сулейманов с передачи Сергея Петрова принял мяч и пробил точно в дальний угол метров с 11.

Краснодар — Крылья Советов

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