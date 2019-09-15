«Краснодар» — «Крылья Советов»: Сафонов отбил удар Соболева с пенальти
15 сентября 2019, 19:50
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев не реализовал пенальти на третьей компенсированной минуте первого тайма матча 9-го тура чемпионата России против «Краснодара».
22-летний Соболев пробил в правый от себя угол, а вратарь «быков» Матвей Сафонов сумел отразить этот удар.
Ранее Соболев открыл счет в матче с «Краснодаром» на 12-й минуте встречи.
#КраснодарКрылья — 1?:1?— СЭ Футбол (@se_football) September 15, 2019
Сафонов тащит пенальти!
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#КраснодарКрылья ?Шикарный сэйв Матвея Сафонова! pic.twitter.com/1SkpT9X3GI— СЭ Футбол (@se_football) September 15, 2019
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