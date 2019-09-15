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«Краснодар» — «Крылья Советов»: Сафонов отбил удар Соболева с пенальти

15 сентября 2019, 19:50
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Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев не реализовал пенальти на третьей компенсированной минуте первого тайма матча 9-го тура чемпионата России против «Краснодара».

22-летний Соболев пробил в правый от себя угол, а вратарь «быков» Матвей Сафонов сумел отразить этот удар.

Ранее Соболев открыл счет в матче с «Краснодаром» на 12-й минуте встречи.

Краснодар — Крылья Советов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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