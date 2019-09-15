«Краснодар» — «Крылья Советов»: Карасев назначил второй пенальти с помощью ВАР
15 сентября 2019, 20:30
Во втором тайме матча 9-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Крыльев Советов» арбитр встречи Сергей Карасев назначил второй пенальти с помощью ВАР.
На 63-я минуте игры мяч после удара Магомеда-Шапи Сулейманова со штрафного попал в руку стоявшего в стенке Александра Гацкана. После просмотра видео Карасев назначил 11-метровый.
#КраснодарКрылья — 3?:1?— СЭ Футбол (@se_football) September 15, 2019
Еще один ВАР!!! И еще один пенальти! Теперь — в ворота «Крыльев»!
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«Краснодар» — «Крылья Советов»: Карасев назначил пенальти с помощью ВАР //
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