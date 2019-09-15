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«Краснодар» — «Крылья Советов»: Карасев назначил второй пенальти с помощью ВАР

15 сентября 2019, 20:30
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Во втором тайме матча 9-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Крыльев Советов» арбитр встречи Сергей Карасев назначил второй пенальти с помощью ВАР.

На 63-я минуте игры мяч после удара Магомеда-Шапи Сулейманова со штрафного попал в руку стоявшего в стенке Александра Гацкана. После просмотра видео Карасев назначил 11-метровый.

«Краснодар» — «Крылья Советов»: Карасев назначил пенальти с помощью ВАР //
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Краснодар — Крылья Советов

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