Во втором тайме матча 9-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Крыльев Советов» арбитр встречи Сергей Карасев назначил второй пенальти с помощью ВАР.

На 63-я минуте игры мяч после удара Магомеда-Шапи Сулейманова со штрафного попал в руку стоявшего в стенке Александра Гацкана. После просмотра видео Карасев назначил 11-метровый.

«Краснодар» — «Крылья Советов»: Карасев назначил пенальти с помощью ВАР //

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