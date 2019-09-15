«Краснодар» — «Крылья Советов»: Карасев назначил пенальти с помощью ВАР
15 сентября 2019, 19:49
На второй добавленной к первому тайму минуте матча 9-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Крыльев Советов» арбитр встречи Сергей Карасев назначил пенальти с помощью ВАР.
На 44-й минуте встречи Антон Зиньковский пробил в ближний угол, однако Матвей Сафонов отбил удар. На повторах видно, что мяч срикошетил о руку Руслана Камболова. После просмотра видео Карасев уверенным жестом указал на «точку».
#КраснодарКрылья — 1?:1?— СЭ Футбол (@se_football) 15 сентября 2019 г.
ВАР!!! Карасев смотрит повтор и ставит пенальти в ворота «Краснодара»!
Live! ?https://t.co/xTGKVyCxCM pic.twitter.com/6u1CZQgpSt
Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...