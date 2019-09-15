На второй добавленной к первому тайму минуте матча 9-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Крыльев Советов» арбитр встречи Сергей Карасев назначил пенальти с помощью ВАР.

На 44-й минуте встречи Антон Зиньковский пробил в ближний угол, однако Матвей Сафонов отбил удар. На повторах видно, что мяч срикошетил о руку Руслана Камболова. После просмотра видео Карасев уверенным жестом указал на «точку».

Краснодар — Крылья Советов

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